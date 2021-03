José Mourinho, allenatore del Tottenham, ex Inter, dove ha vinto il Triplete, parla a un evento online organizzato da AIA: "Onestamente, prendo la mia forza da me stesso, ma principalmente dalle persone che amo e dalle persone che so che mi amano, anche se molte di loro non le conosco e non le ho incontrate. Li chiamo Mourinistas, perché in Portogallo usiamo 'ista' alla fine del nome del club che amiamo, per esprimere il sostegno. Per esempio se sei del Porto, dici Portista; se sei del Benfica, dici Benficista. Se sei di Mourinho, dici Mourinhista Ho così tanti Mourinhisti in giro per il mondo che gioco per loro".



LE CRITICHE - "Non credo che nessuno discuterebbe di scienza missilistica con i ragazzi della NASA. Pensano di poter discutere di calcio con uno degli allenatori più importanti del gioco. Questo è il bello del calcio, mi sono abituato e lo apprezzo. Quindi per me va bene".