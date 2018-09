José Mourinho, manager del Manchester United, parla della Juventus, avversaria in Champions League: "E' una squadra che ha investito tanto, forse quella che ha speso di più dopo il Liverpool, per vincere la Champions. Non avevano bisogno di investire per il campionato visto che ne hanno vinti sette di fila, il loro obiettivo è chiaramente la Champions dopo averla sfiorata arrivando in finale. Hanno acquistato dei top player come Ronaldo, Emre Can e Bonucci ma contro il mio Manchester United sarà difficile per loro".



SU RONALDO - "​Ronaldo non è mai stato nella lista degli acquisti che io avrei voluto al Manchester United. Il suo ritorno all'Old Trafford non è mai stato sul tavolo per questo non ho mai dovuto dire sì o no all'arrivo di Ronaldo".