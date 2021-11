La Roma torna a giocare dopo la bella vittoria contro il Torino. Alla vigilia del turno infrasettimanale, che vedrà i giallorossi impegnati al Dall'Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, José Mourinho ha parlato in conferenza"Serve una mentalità forte. Il gruppo è empatico, vuole fare bene. È merito dei giocatori. Anche chi gioca meno e gioca con grinta e direi amicizia. Kumbulla è entrato un minuto e ha fermato una giocata pericolosa prendendo un giallo. Ha marcato Milinkovic, ha fatto il suo lavoro per un minuto ed è uscito felice. Più che lavoro mio il merito va ai giocatori"."Per qualche ragione loro sono lì, si perdono partite, punti e giocatori. Inter, Atalanta e MIlan sono lì, se noi possiamo stare lì vicino e fare i nostri punti è importante. Stare a pochi punti di distanza ti dà un feeling diverso""Se arriva il momento di difficoltà anche lì, sono sicuro che lofarà bene, sta bene psicologicamente, si sente giocatore. E’ da tanto tempo che non giocava 90 minuti. Dopo il periodo in Cina un giocatore perde un determinato livello di gioco, sta facendo una stagione in crescita. Se dovrà giocare a destra ci giocherà, adesso abbuamo Vina a sinistra e possiamo avere El Shaarawy come opzione a Karsdorp""Un super amico di un mio amico diventa un mio amico. Noi persone pubbliche quando facciamo cose sbagliate abbiamo un influenza negativa, quando facciamo qualcoa di importante abbiamo un’influenza positiva su tanta gente. Lui ha avuto sicuramente un’influenza positiva per chi ha avuto il suo stesso problema. Ho rispetto e ammirazione per lui e purtroppo ci sono molte persone che hanno quel provelma, è stato un esempio, ha continuato a fare il nostro lavoro. Non è lui che mi deve ringraziare ma sono io che ringrazio lui.Smalling ora è un giocatore importante per noi, non abbiamo un problema ora in difesa, non deve giocare per forza. Parliamo con lui per gestirlo, prenderemo la decisione solo domani. Se domani mattina mi dice che si sente benissimo gioca, se mi dice che è al 99% lo proteggo"."Il dato è importante, Rui è importanate ma la squadra lo è di più. E’ uno dei portieri con più regolarità in Europa. Non è solo Rui, quansdo la squadra difende e gioca da squadra è più facile per lui, arriva sempre però il momento in cui il portiere può fare la differenza anche con una sola parata. Ultimamamente non ha avuto molto da fare""Nei momenti di difficoltà è importante che siamo pronti a tutti. Dobbiamo trovare soluzioni, penso che Zaniolo può fare tutto. Abbiamo lavorato per tanto tempo per farlo giocare da ala con determinate libertà e il ruolo può simile con questo modulo è giocare come secondo attaccante. E’ un po’ come Carles Perez, all’inizio è stato solo utilizzato come ala destra, nell’ultima ha giocato mezz’ala. Ora abbiamo perso Pellegrini fino a Gennaio, vediamo giorno dopo giorno le difficoltà che arrivano. Abbiamo perso Pellegrini ma magari oggi recuperiamo Cristante.