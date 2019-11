Da ieri il Tottenham può contare sul carisma, l’esperienza e i 25 ‘tituli’ di Josè Mourinho. Lo Special One non aspettava altro: in estate aveva rifiutato il Newcastle in attesa di un top club di Premier League, appena è arrivata l’opportunità non ha esitato, firmando un contratto fino al 2023. All'ex tecnico dell'Inter gli Spurs chiedono un titolo che manca dal 2008, un traguardo che può essere raggiunto anche grazie alla spinta del nuovo stadio, chiamato a essere il dodicesimo uomo in campo. Ma c’è un dubbio. Mourinho è un allenatore che si nutre di vittorie e di trofei, rischia davvero una stagione da ‘zeru tituli’?



CAMPIONATO DIFFICILE - L’ambizione del portoghese è alta, la sfida elettrizzante, ma l’eredità di Mauricio Pochettino è piuttosto scomoda. Partiamo dal campionato. Il Tottenham paga il pessimo avvio di stagione dell’ex tecnico argentino, attualmente è quattordicesimo in classifica a -20 dal Liverpool, primo con 9 lunghezze sui campioni in carica del Manchester City. Di conseguenza la lotta al titolo pare essere proibitiva.



COPPE - Eliminato dalla Carabao Cup, il Tottenham può competere su due fronti: Champions League e FA Cup. Per quanto riguarda la prima, Mourinho è già chiamato all'impresa. Per superare il risultato storico ottenuto l’anno scorso da Pochettino, ovvero l’accesso alla finale di Champions (persa proprio contro il Liverpool), il portoghese dovrebbe portare a casa la coppa. Dunque il torneo più abbordabile rimane l’FA Cup, per la quale gli Spurs saranno impegnati da inizio gennaio. Ciò non vuol dire che Mourinho possa riservare meno attenzione al cammino europeo, anzi, lo Special One ha fame di trofei di primissimo livello, e l’obiettivo rimane comunque la finale di Istanbul del 30 maggio.​



MOURINHO, LA SFIDA È SERVITA - Mourinho ha le spalle grandi per farsi carico di questa responsabilità. Il suo arrivo potrebbe risolvere casi spinosi che mettono in difficoltà il club, come quello di Christian Eriksen, in scadenza di contratto e voglioso di cambiare aria. Sul mercato, Mourinho ha già fatto la lista dei desideri per poter soddisfare le sue ambizioni: uno su tutti il grande ritorno di Gareth Bale. Il portoghese ha tutte le carte in regola per interrompere un digiuno che a Londra dura da più di un decennio.

Il terreno fertile per un futuro costruito da vittorie c’è, ma sarà sufficiente per evitare una stagione da ‘zeru tituli’?