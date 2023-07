Un post emblematico, e non casuale conoscendo Mourinho. Il tecnico portoghese, sul proprio account Instagram, ha voluto ricordare l'acquisto di"20 luglio 2004, ho ingaggiato questo attaccanteSono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo tizio. Per uno della mia gang". Un messaggio sincero e d'affetto per Drogba, ma, forse, anche per la Roma stessa sulla questione attaccanteL'ivoriano, infatti, è stato un acquisto fortemente voluto dallo Special One, che ha lottato con la dirigenza dei Blues per portarlo a Londra. A giudicare dai risultati, anche questa volta, il tecnico portoghese ha avuto ragione.