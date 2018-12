L'addio di un allenatore solitamente viene preso dai calciatori anche come una sconfitta personale, ma non è il caso di José Mourinho il cui esonero da parte del Manchester United è stato accolto dai giocatori come... una vittoria! Non solo Paul Pogba, che con il portoghese era ai ferri corti da tempo, il francese infatti come rivela il Daily Mirror ha festeggiato con tutto lo spogliatoio: esultanza sfrenata e 'high fives', i cinque alti tipici per celebrare un successo, a confermare come Mourinho avesse perso ormai tutti i Red Devils.