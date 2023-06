Resta alla Roma, almeno fino al termine del suo contratto, in scadenza nel 2024. José Mourinho sarà ancora l'allenatore della squadra giallorossa, come ammesso ai suoi giocatori dopo la dolorosa sconfitta ai rigori contro il Siviglia nella finale di Europa League. Gli ha raccolti in cerchio e poi ha dichiarato: "Lorenzo (Pellegrini ndr) e Gianluca (Mancini ndr) sono venuti da me. Io sto qua, voglio stare qua per voi. Resto qua per voi. Resto qua e basta. Sto qua e punto. E punto"