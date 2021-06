E’ stata una giornata da celebrare per la Roma quella di ieri: il 17 giugno di 20 anni fa, la squadra giallorossa, allora guidata da Fabio Capello, batteva allo Stadio Olimpico per 3-1 il Parma e conquistava il terzo scudetto della sua storia. Una data indimenticabile per tutti i tifosi romanisti e che oggi il club sta ricordando con diversi contenuti sui suoi canali social. Sotto uno di questi, è arrivato il commento del nuovo tecnico giallorosso, José Mourinho, che non ha perso occasione per elogiare il trionfo e dare una lezione di stile a molti predecessori: “Complimenti a tutti: alla famiglia Sensi, a Mister Capello, allo staff, ai giocatori e ai romanisti. Ricordare è vivere“.