, tecnico della, ha passato il Natale guardando latra Future e Pyramids, finita dopo una maratona ai calci di rigore, 14 a 13.Perché lo si può affermare? Perché, in cui lo stesso Formosinho ha sentito squillare il telefono e ha visto sul display 'José Mourinho': "Devo rispondere". E così ecco che si sente Mou che si complimenta con il collega, anche lui nativo di Setubal e assistente dello Special One ai tempi di Porto, Tottenham e Manchester United.Come ha passato il Natale Mourinho? Guardando la Supercoppa egiziana tra Future e Pyramids, finita dopo una maratona ai calci di rigore, 14 a 13. Non solo, perché lo Special One ha telefonato anche Ricardo Formosinho, allenatore proprio del Modern Future che oggi ha conquistato la finale. Tutto questo però è accaduto durante la conferenza stampa postpartita, in cui lo stesso Formosinho ha sentito squillare il telefono e ha visto sul display 'José Mourinho': "Devo rispondere", dice il mister portoghese classe, in Egitto da agosto, che quindi interrompe la conferenza per parlare - sempre live a telecamere accese - con il tecnico della Roma che voleva complimentarsi con Formosinho per la vittoria. Un legame profondo quello tra i due connazionali, entrambi nati a Setubal, che hanno condiviso gli ultimi anni in Premier League dello Special One tra Tottenham e Manchester United (e al Porto), dove Formosinho ha fatto l'assistente di Mourinho.