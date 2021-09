José Mourinho ha finalmente scelto la sua nuova dimora che tutto è tranne che modesta. L'allenatore della Roma, per la sua nuova avventura nella capitale non ha badato a spese e ha finalmente lasciato l'albergo per trasferirsi in una casa tutta sua. E la scelta è ricaduta su una villa d'epoca, un palazzo lussuoso e importante che però ha già un passato a tinte giallorosse.



Si trova nel quartiere Parioli, a un passo da Piazza Ungheria, in una strada immersa nel verde dell'esclusivo quartiere romano. È un appartamento di 400 metri quadri che in realtà è di proprietà dell'ex centrocampista della Roma Alberto Aquilani che gliel'ha concessa in affitto con contratto di tre anni, lo stesso tempo della durata dell'accordo con il club.



Curiosità? Sebbene Trigoria non sia vicina, anzi, dista almeno 30 chilometri di distanza, anche il vice-presidente del club, Ryan Friedkin, ha scelto di abitare in questa zona romana.