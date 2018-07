Interpellato dal Mirror, durante la conferenza stampa odierna, Josèha parlato così di Paul. Il manager del Manchester United elude il discorso mercato: "Pogba? Vincere la Coppa del Mondo non può che essere positivo. Spero che capisca il motivo per cui è stato così bravo… Questo è importante: deve capire il perché è stato così bravo soprattutto nella seconda parte della competizione. Con Pogba ho fatto tutto quello che ho fatto con gli altri miei giocatori. Ho mandato un bel messaggio prima della Coppa del Mondo e nel corso del torneo non ho più disturbato nessuno. Avevano bisogno di concentrarsi per la loro nazionale”.