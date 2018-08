Poche ore alla chiusura del mercato e un destino che sembra segnato. Quello di Paul Pogba, a lungo seguito da Barcellona e Juventus, ma che resterà al Manchester United. Una permanenza forzata del francese, che dopo i vari botta e risposta con Mourinho e un rapporto che stenta a decollare, dovrà continuare a lavorare con lo Special One. L'ultimo, in ordine di tempo, ha visto il francese declinare la richiesta di Mou di tornare prima dalle vacanze: Pogba è infatti volato a Los Angeles per una festa, immortalata sui social.



FATTORE RAIOLA - L'ultimo tassello del puzzle. Dopo aver confezionato gli addii di Zlatan Ibrahimovic e Henrikh Mkhitaryan, Mino Raiola era pronto a concludere il trasferimento anche dell'ultimo dei suoi assisti, quel Paul Pogba che non ha mai nascosto di voler tornare a Torino per vestire la maglia della Juventus. Una strategia nata dopo i battibecchi con il tecnico dei Red Devils José Mourinho. Lo Special One non ha accolto bene il comportamento del procuratore, che ha spinto per l'addio di Pogba allo United. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal Times, Mou avrebbe dichiarato che Raiola 'non fa gli interessi dei suoi assistiti, ma solamente i suoi'.



RICHIESTA SHOCK - L'impossibilità di trovare un sostituto sul mercato hanno 'costretto' il Manchester United e Mourinho a declinare qualunque proposta per Pogba. Un no che potrebbe costare caro ai Red Devils: Raiola è infatti tornato alla carica, chiedendo un nuovo contratto con ricco adeguamento per il francese. Secondo i media inglesi, Pogba vorrebbe un aumento di 11,5 milioni di euro a stagione, passando dagli attuali 14 a quasi 26 milioni all'anno. Una richiesta che non è stata accolta bene dalla dirigenza del Manchester United, alla vigilia di una stagione che si annuncia di fuoco sull'asse Pogba-Mou.