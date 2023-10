José Mourinho ha rilasciato una lunga intervista al sito Gameplan-a.com. Il mister ha affrontato diverse tematiche: dall’importanza della comunicazione all’empatia con i suoi calciatori. Ecco alcune parole. "Quando vedo i colleghi che combattono per non retrocedere e riescono a mantenere la loro squadra nella divisione, per me, questo è vincere. Vincere non significa necessariamente essere il ragazzo che ottiene la coppa. Vincere non significa portare a casa una medaglia o una coppa. La cosa più importante nel nostro sport è vincere e non vendere la filosofia. Non bisogna vendere scuse, ma essere un vincitore.” Poi ancora: “L'allenatore deve avere una forte personalità per dire: 'ok, io sono il capo, faccio le decisioni. Questo non è negoziabile. Se le sessioni di allenamento iniziano alle 10 del mattino, non aspetto un solo minuto. Anche se sei Diego Maradona, che non ho mai avuto il piacere o l'onore di allenare, iniziare alle 10 è iniziare alle 10. José poi analizza anche i vantaggi di una sconfitta: “Vinci tre partite di fila, ma non è il paradiso... perché sta arrivando una sconfitta. Perdi due, tre partite di fila; non è nemmeno un inferno, perché uscirai da questo momento buio e vincerai di nuovo. È molto importante mantenere l'equilibrio e questo è qualcosa che ho imparato molto con l'esperienza. Penso che più esperienza hai, più sei equilibrato e i giocatori, ti guardano e vedono una roccia, ti vedono come qualcuno di cui possono fidarsi. Empatia significa tutti insieme nello stesso progetto. Un club è fatto di molte persone. Proprietari, direttori, allenatori, giocatori. Tutti. E l'empatia per me significa che tutti stanno andando nella stessa direzione. ”.