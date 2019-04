L'ex Inter José Mourinho ha parlato in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League in una intervista a Russia Today: "Dopo le gare di andata Barcellona e Juventus partono sicuramente con un leggero vantaggio, ma non mi stupirei se poi venissero eliminate da Manchester United e Ajax. Non ci sono squadre favorite, tutte partono alla pari, nessuno pensa che sia o non sia fatta, le rimonte in questa competizione ci sono già state. Molto difficile capire chi si qualificherà, credo il City ma ho molti dubbi"