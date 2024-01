Mourinho non prevede il rientro di Smalling: 'Se si allenasse a gennaio sarebbe una sorpresa'

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di campionato che vedrà la Roma affrontare domani sera l'Atalanta, l'allenatore giallorosso, José Mourinho ha spiegato ancora una volta la situazione legata all'infortunio di Chris Smalling il cui rientro è ancora non solo lontano, ma lontanissimo. Il manager portoghese ha già escluso un suo ritorno in campo nel corso del mese di gennaio posticipando ancora una volta la deadline del rientro in gruppo.



ANCHE GENNAIO OUT - Queste le sue parole: "Su Smalling niente da dire, non ci sono aggiornamenti. Non spero di vederlo allenarsi in questo mese di gennaio, se succederà sarà una sorpresa positiva per me, ora neanche ci penso. Penso a Mancini che gioca sempre e dovrebbe non giocare per un paio di settimane, ora penso a questi calciatori".