Mourinho non sarà a San Siro: tutte le volte in cui ha 'saltato' Inter e Milan da quando è alla Roma

Simone Gervasio

José Mourinho non ci sarà, ancora una volta, a San Siro nella gara che vedrà scontrarsi nel prossimo turno di A la sua Roma col Milan. Da quando siede sulla panchina dei giallorossi, l'allenatore portoghese ha già saltato per squalifica tre trasferte al Meazza, una su due contro i rossoneri e due su quattro contro i nerazzurri. Quella di domenica prossima sarà la sua quarta assenza alla Scala del Calcio, il teatro di una delle sue migliori annate in carriera, quella che ha portato al Triplete interista del 2009/2010.



I NUMERI - Insomma Mou è un habitué. Contro l'Atalanta, per proteste, ha incassato dall'arbitro Aureliano la sua settima espulsione in due anni e mezzo da allenatore della Roma. Un rapporto turbolento che gli ha causato squalifiche e deferimenti ma che di certo non l'ha pacato. Quando è nella sua area ristretta di fronte alla sua panchina, il portoghese è uno spettacolo nello spettacolo. Protesta, esulta, parla e tanto con avversari, propri giocatori e squadra arbitrale tutta. Un ciclone che non potranno godersi gli spettatori di San Siro.



PRECEDENTI - Resteranno dunque tre le sortite di Mou al Meazza nella sua seconda avventura italiana. La prima quella dell'8 febbraio 2022 per i quarti di finale di Coppa Italia, persa 2-0. La seconda è del 23 aprile dello stesso anno, altra sconfitta per la Roma con l’Inter che la batte 3-1. Mou invece non fa visita all'Inter - per squalifica - il primo ottobre del 2022, la squadra gestita da Foti vince 2-1 con gol di Dybala e Smalling, e lo scorso 29 ottobre. I riflettori sono tutti per un altro ritorno, quello di Lukaku: il belga non brilla, il portoghese non può essere in panchina e l'Inter esulta col gol di Thuram. Anche con il Milan il ruolino di marcio di Mou a Milano è particolare. Nel primo anno c'è il 6 gennaio 2022 quando i suoi perdono 3-1, non c'è l'8 gennaio 2023 quando i giallorossi riacciuffano la gara e la chiudono sul 2-2. E non ci sarà anche il prossimo 14 gennaio. Ma, a differenza di quanto si chiedeva Nanni Moretti in Ecce Bombo, si noterà di certo di più se Mou non viene per niente....