L'ex allenatore del Manchester United José Mourinho è tornato a parlare del suo futuro al canale televisivo RT: "Sono molto sereno e non smanio dalla voglia di tornare su una panchina. Sto studiando e ne approfitto per fare cose che non potrei fare mentre alleno. Spero di essere al lavoro in estate per preparare la prossima stagione". Nelle ultime ore sono diventate molto insistenti le voci su un possibile approdo immediato dello Special One alla guida del Real Madrid al posto di Solari.