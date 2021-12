Ne abbiamo scoperta un’altra, perchénon smette mai di stupirci:. Non è inferiore, non è più povero: è inesistente, addirittura. Perché evidentemente, ai suoi occhi,, il miglior giocatore giallorosso nella passata stagione. Ed, uno dei talenti puri del nostro calcio. Non finisce qui:, che in fondo è un suo pupillo, certamente è un attaccante che a lui piace tantissimo visto che ha convinto la società a spendereper prenderlo dal Genoa (nel quale spesso era una riserva). Quanto a, il marcatore più prolifico nell’ultima annata romanista, è meno che nullo: per Mou proprio non esiste, tant’è vero che nemmeno entra mai in campo.: dalle posizioni che valgono la Champions, da un percorso dignitoso, anche dal buon senso. Perché. Cosa pensereste oggi se foste in Mkhitaryan, Zaniolo e Shomurodov? Che siete nulli, probabilmente. E con quale spirito affrontereste il resto della stagione, conoscendo la considerazione dell’allenatore nei vostri confronti?In realtà, le frasi di Mourinho. Perché quando le pronuncia, non ci crede davvero: cerca solo un modo per allontanare l’attenzione da quello che si sta rivelando come. L’ennesimo, dopo la rotture traumatiche vissute con ile con il. Affinché nessuno faccia i conti - e si accorga, ad esempio, che nella scorsa stagionerispetto a lui -. Su chi? Un po’ su tutti: i propri calciatori e addirittura l’arbitro, al quale contesta le ammonizioni, trasformandosi di nuovo in vittima del sistema. Ma come si può prendersela con il direttore di gara dopo una partita nella quale l’Inter ha fatto ciò che ha voluto dall’inizio alla fine? Per evitare difficoltà,rifiuta di rispondere alle domande, che possono essere scomode. Meglio i monologhi, ovviamente, nei quali anche il pudore viene meno.@steagresti