Un terremoto inaspettato ma non troppo quello che ha colpito il, probabilmente con 6 mesi di ritardo.dei Red Devils e con l'esonero del tecnico portoghese rischiano di essere molteplici le conseguenze sulle strategie di mercato, tanto in entrata quanto in uscita. In attesa di comprendere se davvero Micheal Carrick resterà in sella fino al termine della stagione o se la dirigenza inglese punterà a un nome forte nell'immediato,- Due talenti purissimi incapaci di consacrarsi definitivamente agli ordini dello Special One e con buonissime ragioni, almeno fino a poche ore fa per fare le valigie. Il centrocampista campione del mondo è stato il bersaglio principale dell'ex tecnico negli ultimi due anni e mezzo., tanto da consentire al Barcellona e ai bianconeri poi di inserirsi per studiare i margini di un'eventuale trattativa. Complicato, quasi impossibile che Pogba parta già a gennaio per fare spazio a un altro giocatore nel suo ruolo, ma a questo punto anchecomunque sotto contratto fino a giugno 2021.- Più delicata la situazione del connazionale, che a giugno 2019 può liberarsi a costo zero dopo essere costato 60 milioni più bonus nell'estate 2015, attirando le mire di Juve e Inter. Il braccio di ferro traSe con Mourinho Martial ha collezionato soltanto 798 minuti in campionato, segnando comunque 7 gol, il nuovo allenatore potrebbe cambiare indirizzo, puntando con forza sul classe '95 e mostrando in segno tangibile la fiducia nei suoi confronti. Altro calciatore vicino alla scadenza ma più verosimilmente prossimo a proseguire la sua avventura inglese è il portiere spagnolo David de Gea, un irrinunciabile anche per l'allenatore portoghese.- Tra i calciatori da rimettere in carreggiata figura anche, strappato alla concorrenza dei cugini del City per la bellezza di 59 milioni di euro e praticamente mai visto in campo., che Mourinho pretese nel 2017 pagando 85 milioni all'Everton ma che non ha mai dimostrato di poter essere il centravanti su cui costruire le fortune della squadra., prelevato dall'Arsenal nel gennaio scorso per 34 milioni, a soli 5 mesi dalla scadenza del contratto; un autentico ectoplasma dal giorno del suo arrivo a Old Trafford, ma che per il quale andrà fatto almeno il tentativo di riproporlo a certi livelli, anche in vista di una possibile cessione in estate. E in entrata? Difficile pensare a una rivoluzione totale in una finestra di mercato tradizionalmente ostica e onerosa come quella di gennaio, mae tra i nomi sulla piazza occhio al napoletano Koulibaly e al viola Milenkovic, ma anche a Godin dell'Atletico Madrid (attualmente in scadenza a giugno prossimo) e Alderweireld del Tottenham, che a sua volta può cambiare maglia a stagione in corso.