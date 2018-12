A poche ore dal suo esonero, tutti si interrogano su chi sostituirà José Mourinho al Manchester United. Pochissimi invece, si chiedono quale sarà il futuro dello Special One ora che è senza una panchina. La domanda non cade però nel vuoto, provano a dare una risposta gli analisti Sisal Matchpoint che per l'ex tecnico dell'Inter vedono la via della nazionale portoghese. La gestione dei rossoverdi è la soluzione più probabile nella scommessa sul futuro dell'allenatore, data a 3,50. Se non sarà Portogallo, allora Mou potrebbe arrivare una chiamata dal Real, a caccia di un tecnico in pianta stabile dalla prossima stagione, per sostituire Santiago Solari: il ritorno ai Blancos è pagato 5,00. Da non sottovalutare, alla stessa quota, la possibilità che Mourinho riposi per un anno, dopo una serie di stagioni particolarmente stressanti. Quota 12,00 sia per il ritorno all'Inter, sia per la panchina del Bayern Monaco, la squadra più vincente della Bundesliga, unico grande campionato in cui non ha ancora allenato. Lontanissime, a 100, le ipotesi di un ritorno in A con Roma, Juve o Napoli.