L'allenatore della Romaha parlato a Sky Sport al termine del largo successo sul Cska Sofia: ". Abbiamo già parlato e detto che se siamo squadra ora dovremo esserlo di più quando arriverà una sconfitta. Abbiamo avuto poca intensità a centrocampo e i terzini non hanno spinto tanto, abbiamo perso tantissimi duelli difensivi. Shomurodov e Pellegrini hanno lavorato tanto cercando di pressare alto, non posso dire che abbiamo giocato male, ma, per loro è un risultato pesante".Su: "E' un giocatore dalla qualità super, con un potenziale grande. Non voglio dire molto di più.E' un giocatore di gran qualità, è il capitano e firma un nuovo contratto che lo lega alla piazza e a noi".Sulla gestione dell'entusiasmo: "L'altro giorno scherzavo con lo staff e dicevo che siamo il tipo di squadra che ogni giorno deve andare a San Pietro a pregare per non avere infortuni.Siamo felici di quello che stiamo costruendo. La squadra deve migliorare ma dobbiamo essere tranquilli. L'empatia tra squadra e tifosi è buona per noi, ma quando arriva il buio, perchè arriverà, sarà il momento in cui dovremo essere più squadra".Sulla mentalità che vuole dare: "Dobbiamo anche avere uno spirito competitivo diverso.Questo tipo di messaggio deve passare ed è importante soprattutto per i giovani che devono imparare la mia filosofia. Magari sono fatto male, ma per me divertirsi è vincere".