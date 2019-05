"Perisic è passato dalla Croazia al Dortmund, dal Dortmund al Wolfsburg e dal Wolfsburg all'Inter. Non so perché non è venuto a Manchester quando lo volevo". José Mourinho parla a Russia Today raccontando un retroscena sull'ala nerazzurra: The Special One lo chiese quando allenava il Manchester United ma non è mai stato accontentato.