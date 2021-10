Prima il 3-2 in rimonta contro il Verona, che vinceva 2-0 all’intervallo. Poi il 4-2 contro il Bologna, che invece perdeva 0-2 all’intervallo ma con un uomo in meno era riuscito a raggiungere il provvisorio 2-2. Infine il sofferto 1-0 contro il Torino, con il primo di appena due tiri in porta. Per la serie “tutto è bene quel che finisce bene”,con il definitivo decollo verso il primo posto da solo, o ancora in compagnia se il Napoli stasera batterà il Bologna.’impressione, però, è che la squadra di Pioli, ultimamente abbia pagato le numerose assenze in tutti i reparti, anche se il tecnico rossonero non si è mai aggrappato agli alibi, dimostrando di meritare il “premio Liedholm” per la sua signorilità così simile a quella del grande svedese, capace di vincere lo scudetto della “stella”, nel 1979, con un Milan in cui non credeva nessuno.Nella stagione precedente, infatti, sempre con Liedholm in panchina, Rivera e compagni erano arrivati al quarto posto, allora considerato un fallimento e non un successo da festeggiare con il pass per la Champions. Stavolta è diverso, perchéai tempi di Allegri e del primo Ibrahimovic. Per scucire dalle maglie dell’Inter quel triangolino tricolore, il Milan però deve ritrovare la condizione e il gioco delle giornate migliori, quando sfiorò il successo sul campo della Juventus, nell’unica partita in cui non ha vinto, e soprattutto quando ha battuto, con pieno merito, le altre teoriche “grandi” Lazio e Atalanta.La Roma in trasferta, domenica sera, il Porto in casa mercoledì e soprattutto il derby del 7 novembre, prima della sosta del campionato. Tre partite, una più dura dell’altra, una classica prova del fuoco contro avversari di livello superiore rispetto al Verona, al Bologna e al Torino, al termine della quale sapremo se il vero Milan è quello da applausi delle prime sette giornate, oppure quello da brividi delle ultime tre. Con il recupero di Hernandez, Diaz, Kessie e soprattutto con il ritorno dei due attaccanti Giroud e Ibrahimovic, a parte l’eccezione del portiere, Pioli avrà di nuovo l’organico al completo e quindi il primo test contro la Roma sarà il miglior antipasto di lusso, per capire che aria tira.Comunque vada domenica sera, ci sarà poi l’impegno di Champions che rappresenta l’ultimissima fiammella di speranza di qualificazione per gli ottavi, perché soltanto un successo sul Porto eviterebbe una esclusione troppo precoce dalla coppa che i rossoneri hanno vinto sette volte.Con la certezza, in generale, che il derby è sempre da vincere a prescindere, e in particolare che dopo questo “triplete” la classifica dirà se il Milan è davvero da scudetto, oppure no.