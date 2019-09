Intervenuto ai microfoni di Live Score, l'ex allenatore dell'Inter, Josè Mourinho, ha raccontato i giorni del Triplete: "Potrei ancora piangere, era un mix di cose. Innanzitutto, stavamo facendo la storia. In dieci giorni abbiamo vinto Coppa Italia, Scudetto e Champions League. Erano 50 anni che il club inseguiva la Champions, i giocatori dell'Inter sono stati incredibili".



SULL'ADDIO - "La decisione di lasciare il club è stata mia. All'Inter ero molto felice, ma mi aspettava una sfida incredibile, il Real Madrid. Non mi pento di quella decisione, ma è stata una decisione difficile perché stavo lasciando una famiglia come l'Inter. Nel calcio, a volte, devi essere freddo nel prendere decisioni. Avevo fatto le mie scelte prima della finale, ma in finale ero concentrato solo su quella".