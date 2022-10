José Mourinho questa volta è un ex indigesto per l'Inter: la Roma batte i nerazzurri a San Siro ed è la prima vittoria contro la sua ex squadra (con cui aveva conquistato il Triplete nel 2010) per il tecnico portoghese, che aveva perso i tre precedenti della scorsa stagione (due in campionato, più il ko nei quarti di Coppa Italia). Non solo, per Mou è anche la prima vittoria contro Inzaghi e la prima da avversario a San Siro. Curiosamente, lo Special One ha ottenuto questo risultato da remoto: Mourinho era infatti squalificato e non era in panchina per Inter-Roma.