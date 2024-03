'Mourinho': quando esce e dove vedere la docuserie sullo Special One

Protagonista, sempre. Jose Mourinho fa notizia quando è in panchina ma anche quando è appiedato. Dopo l'addio burrascoso alla Roma, il portoghese è pronto a tornare in ballo. L'estate si avvicina e con essa un atteso valzer delle panchine che potrebbe anche vederlo tornare in una big europea. Intanto lo Special One attende la chiamata giusta ma lo fa senza starsene con le mani in mano. Sono infatti in dirittura d'arrivo i lavori per la sua docuserie: 'Mourinho', un prodotto in cui si racconteranno le gesta del portoghese, ripercorrendone la carriera.



IL COMUNICATO - Josè Mourinho sarà quindi protagonista di una docuserie sulla sua carriera, una delle più gloriose e vincenti della storia del calcio. L'annuncio è arrivato dai profili social di Netflix, la piattaforma streaming dove sarà possibile gustarsi "Mourinho", la docuserie incentrata sull'allenatore e in arrivo nel 2025.