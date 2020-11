José Mourinho, ex allenatore dell'Inter, torna sull'anno del Triplete ai microfoni del Sole 24 ore: "Senza dubbio, battere il Barcellona con l’Inter per 3 a 1, il 20 aprile 2010 per i giocatori, per me e per i tifosi, è stato il massimo. Eravamo una squadra di eroi. Abbiamo sudato sangue, ma alla fine abbiamo vinto. Quell’impresa significa ancora tanto per me. L’Inter era la mia casa, la mia famiglia. Massimo Moratti era un amico, il mio presidente. L’impresa del Triplete è stata fantastica e resta indimenticabile".