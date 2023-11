I tre punti, l'esultanza col raccattapalle e il coro della Sud. Josè Mourinho è sempre il padrone dell'Olimpico e qualche ora dopo la vittoria sull'Udinese ha ringraziato i tifosi con un post davvero Special: "Importantissimo ottenere i 3 punti oggi. Complimenti ai giocatori e ai tifosi che come sempre ci hanno sostenuto e aiutato alla vittoria. Voglio ringraziare i tifosi per aver cantato il mio nome, normalmente non voglio prendere i riflettori perché credo che tutto il merito debba andare ai giocatori che combattono sul campo, ma ho apprezzato la tua dimostrazione d'amore". Poi il bel messaggio nella lotta alla violenza contro le donne: "Ultimo ma non meno importante: oggi è stata una giornata particolarmente importante dove ci siamo schierati contro la violenza sulle donne, dovremmo essere sempre consapevoli di questo e lottare contro ogni tipo di violenza, compresa la violenza emotiva di uomini potenti".