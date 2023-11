Per la prima volta da quando è a Roma, José Mourinho ha rilasciato un'intervista televisiva. Lo ha fatto ai microfoni del Tg1. Ecco l'anticipazione della chiacchierata fuori l'Olimpico che andrà integralmente in onda venerdì



Ti piacerebbe il ritorno di Totti?

È il numero uno della storia della Roma. Capisco la tua domanda ma ti devo rispondere in modo difensivo così come dicono che gioca la mia squadra anche se segna tanti gol: è una cosa tra Francesco e la società



Sulle finali europee.

Nella storia della Roma è stata la prima volta con due finali europee di fila. Puoi immaginare la difficoltà. Se pensi a quali squadre hanno fatto 3 finali europee di fila, vai nella direzione di squadre mitiche



Resterai qui l'anno prossimo?

Non lo so. L'ultima volta che ho parlato con Dan Friedkin, è stato 10 minuti dopo la partita con la Lazio nel mio ufficio. La settimana scorsa ho parlato con Ryan ma parliamo di oggi e del lavoro di oggi. Non di rinnovo