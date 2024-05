Mourinho riparte dal Fenerbahçe: accordo trovato, possibile annuncio già oggi

Getty Images

Dopo l'esonero con la Roma a gennaio scorso, col quale secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A-Bola è pronto a firmare un contratto di due anni dopo aver trovato l'accordo verbale col ds del club turco Branco, anche lui portoghese. Dopo aver allenato in Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia Mou ripartedalla Turchia, l'annuncio potrebbe arrivare già in giornata.- Nell'ultima stagione il Fenerbahçe è arrivato secondo dietro al Galatasaray campione: 99 punti a 102.. Il 17 marzo scorso i giocatori del Fenerbahçe, dopo la vittoria per 3-2, hanno subito una dura aggressione da parte dei tifosi del Trabzonspor che sono entrati in campo attaccando gli avversari. I gialloneri erano furiosi per quanto successo, e hanno anche di ritirarsi dal campionato. La situazione poi è rientrata e la squadra ha finito la stagione.

- In Turchia Mourinho troverà l'ex interistache ha chiuso la stagione scorsa con 21 gol in campionato, quattro in meno rispetto a Icardi che ne ha fatti 25 col Galatasaray. Curiosità: i primi tre giocatori della classifica marcatori in Turchia sono ex Inter, ai primi due si aggiunge l'albanese Rey Manaj, oggi al Sivasspor. Nel Fenerbahçe Mou avrà a disposizione anche, arrivato a gennaio scorso dal Milan, l'ex Sassuolo, l'ex Udinese, due anni all'Empoli dal 2017 al 2019. Non ci sarà invece Leonardo Bonucci, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato.