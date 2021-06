Mourinho risponde a Totti che qualche ora fa ha definito il portoghese "il miglior allenatore del mondo, mi sarebbe piaciuto essere stato allenato da lui". Lo fa con un post sui social, come ha già abituato in queste settimane i tifosi della Roma che aspettano con ansia di vederlo nella capitale:Allenarti sarebbe stato un piacere".. Sul fatto che abbia "studiato" la storia della Roma, non c'è alcun dubbio. Genio di comunicazione lo Special One.