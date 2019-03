Josè Mourinho, fuori dalla propria casa londinese, ha parlato delle voci su un suo possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid ai microfoni di El Chiringuito TV: "Non ho parlato col Real, ma che i suoi tifosi cantino il mio nome mi rende orgoglioso. Sono orgoglioso, ma un tecnico il Real ce l'ha... Le voci nel calcio sono sempre dannose. L'eliminazione dalla Champions è sorprendente, considerati i risultati degli anni passati: tre Champions di seguito sono qualcosa di incredibile. Loro lo sanno: quando vincono, sono felice per loro e sanno anche che non sono contento di quello che è successo alla fine del mio ciclo".