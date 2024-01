Mourinho-Roma: aria di addio con i Friedkin, spunta una deadline

Il derby perso con la Lazio in Coppa Italia può essere l'inizio della fine per José Mourinho alla Roma. Per la prima volta da tre anni è andato in tendenza l'hashtag #mourinhoout. I Friedkin non parlano, ma per la prossima stagione sembrano sempre più orientati a non confermare in panchina l'allenatore portoghese, in scadenza di contratto a giugno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la deadline dovrebbe essere a metà febbraio: in tal senso può essere indicativo il playoff di Europa League (il 15 febbraio a Rotterdam, il 22 a Roma).