L’arrivo di José Mourinho è una sorpresa totale non solo per i tifosi, ma anche per bookmaker e scommettitori. Il colpo di scena in casa Roma - che ha ufficializzato lo Special One in panchina nella prossima stagione - ribalta tutte le previsioni delle ultime settimane, nelle quali il tecnico portoghese era stato praticamente ignorato. Nelle quote, per esempio, il suo arrivo era dato solo a quota 50,00 e con percentuali di scelta vicinissime allo 0, lontanissimo dal gruppo dei favoriti composto da Sarri, Allegri e De Zerbi,. Le preferenze di chi aveva puntato si erano divise equamente proprio tra Sarri e Allegri, entrambi, come riporta Agipronews, con il 35% delle giocate, seguiti da Zerbi con il 20% e Gattuso con il 10%. Le indiscrezioni crescenti sull’ex tecnico di Napoli e Juventus avevano spinto poi gli analisti a chiudere le scommesse, il cui esito è stato clamorosamente smentito dall’annuncio della società giallorossa.