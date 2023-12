Vince la, 3 punti importanti che le danno un bel Natale. Un passo alla volta, il Napoli invece si allontana sempre più dal suo scudetto. Ora è settimo, scavalcato proprio da Mourinho, a 4 punti dal quarto posto. È ancora colpa di Garcia? Eppure c’era chi parlava di progressi.. Ma l’impressione è che il peggio debba ancora arrivare. Infortunato Lobotka, espulsi Politano e Osihmen.Decide Pellegrini, sigilla Lukaku. Il primo gol col Napoli già in 10 e poco dopo i 3 cambi (Pellegrini, El Shaarawy, Azmoun) più 1 (Celik) con cui Mourinho ribalta la squadra. I gol arrivano sulla coda, ma già la prima mezzora della Roma è la migliore degli ultimi 3 mesi, perché al solito atteggiamento difensivo,. Eccezionale il numero del Gallo, quando addomestica il pallone, gira intorno a Rrahmani e piazza un pallone d’oro al centro dell’area, che se solo ci fosse Lukaku sarebbe quasi certamente gol. Invece c’è solo Bove e così a fare bella figura è Meret, visto che il giovane giallorosso gli calcia sostanzialmente addosso.Nel primo tempo c’è anche una mezza traversa (parte alta) dello stesso Bove, poi tanta tattica, per quanto a buon ritmo. Mourinho difende sostanzialmente a 5, preoccupato dalle frecce esterne di Mazzarri.. Su Osimhen la marcatura di Lllorente è fissa e a tutto campo. Male l’arbitro Colombo, diciamolo subito. Generoso con Cristante, severo con Politano.. Tanto possesso e poco altro, Kvawa spento, Osihmen peggio. Qualche numero di Mario Rui, niente da tutti gli altri., lo suggerivano già i 4 gialli in campo più i 2 agli allenatori nei primi 45 minuti: più che della cattiveria della partita, l’istantanea della sua mano malferma., perché replica con un calcetto infantile alla plateale trattenuta di Zalewski: espulsione severa ancorché nei crismi del regolamento, giallo al romanista. Il Napoli che fin lì mai si era davvero acceso, finisce con lo spegnersi del tutto.e trova il gol con azione insistita di Celik, Azmoun, El Shaarawy e Pellegrini, tutti appena entrati. Gol del capitano, apoteosi dell’allenatore. Poi Lukaku per la doppietta che affossa il Napoli.