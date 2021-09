Anche se l’arrivo alla Roma non si è concretizzato, il feeling tra Mourinho e Xhaka resta. L’allenatore portoghese infatti, commentando un post Instagram del capitano della Svizzera, risultato positivo al Covid e non vaccinato per scelta, gli ha scritto: “Fai il vaccino Granit e stai al sicuro“. Xhaka ha risposto con un "Grazie mister".