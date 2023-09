Josè Mourinho in occasione della collaborazione con SkySport per promuovere le coppe europee, oltre ad aver fatto da testimonial per lo spot pubblicitario, è stato anche protagonista di un gioco. Sull'account ufficiale TikTok ha avuto modo di rispondere ad alcune domande sulle sue partite più importanti in Europa e si è espresso anche sulle due finali con la Roma a Budapest e a Tirana. Ecco le sue parole.



Quale finale di Europa League scegli tra Manchester United vs Ajax e Siviglia-Roma?

"Tutte e due, una finale con lo United è un'emozione normale. Siviglia-Roma, se dico quello che penso... dieci giornate di squalifica".



Roma-Feyenoord o Roma Leicester?

"Roma-Feyenoord, però avrei potuto anche scegliere Roma-Leicester. Non ho mai pianto in campo dopo una gara persa, qualche volta piango dopo una vittoria. E queste due sono storiche per la Roma".