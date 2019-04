L'Inter cambierà allenatore. La possibile qualificazione in Champions League e altri due anni di contratto non basteranno a Spalletti per guadagnarsi la conferma nella prossima stagione. Mourinho si propone attraverso Moratti e Tronchetti Provera che sponsorizzano un suo ritorno, ma il presidente Zhang ascolta Marotta che ha già scelto Conte e così il tecnico portoghese può prendere il posto di Kovac sulla panchina del Bayern Monaco.



Sempre secondo Tuttosport, l'Inter è alla ricerca di rinforzi sul mercato specialmente a centrocampo. Il primo obiettivo è il croato Rakitic del Barcellona, ma non solo: infatti si valutano diversi altri profili interessanti da pescare fra Kroos (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Milinkovic-Savic (Lazio), Pellegrini (Roma), Barella (Cagliari), Tonali (Brescia), De Paul (Udinese), Thomas (Atletico Madrid) e Szoboszlai (Salisburgo).



La Gazzetta dello Sport aggiunge i nomi di Dzeko (Roma) e Bergwijn (PSV) per il dopo Icardi e Perisic, senza dimenticare l'arrivo del difensore uruguaiano Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid.

Come si legge sul Corriere dello Sport, l'Inter può fare cassa sul mercato in uscita sacrificando sull'altare del fair play finanziario Uefa i vari Radu, Bastoni, Vanheusden, Carraro e Karamoh.