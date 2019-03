Una grande voglia di tornare ad allenare. José Mourinho non ha nascosto il suo desiderio negli studi di BeIN Sports, commentando le parole dell'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon, che nei giorni scorsi si è detto sicuro di un suo ritorno alla guida dei Blancos: "Sono sicuro che lui abbia più informazioni sul club del quale è appassionato e ne sappia più di me, perché io non ne so assolutamente nulla. Ritirarmi? Sono ancora troppo giovane, penso che l'età sia anche quella mentale, del cuore, della passione. Posso dire di non sentirmi diverso da quando ho iniziato a lavorare nel calcio. E la verità è che ho un grande desiderio di tornare perché non vinco un trofeo da un anno e mezzo".