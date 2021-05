Nel corso di un'intervista al Times, Josè Mourinho, fresco di esonero dal Tottenham, ha parlato anche del passato all'Inter: "Con l'Inter ho vinto tutto, c'è un affetto speciale. Ma se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Ho questo modo professionale di guardare alle cose, e mi sento bene con me stesso".