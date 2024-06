GETTY

Mourinho smentisce il suo presidente: "Non voglio nessun giocatore della Roma al Fenerbahce"

un' ora fa



Dopo le dichiarazioni di Aziz Yilderim - principale candidato alla presidenza del Fenerbahce - su un forte interesse di Jose Mourinho nei confronti di Lukaku e Dybala, lo Special One ha fatto chiarezza in conferenza stampa dichiarando: "Non ho alcun interesse per nessun giocatore della mia ex squadra, la Roma".