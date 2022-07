Torna a parlare Josè Mourinho, ma non lo fa per commentare la prima amichevole o il mercato della Roma. Lo Special One, in un video apparso sul suo profilo Instagram e disturbato dal vento,. Ecco le parole del tecnico che a fine intervento mostra anche il tatuaggio coperto: "Sono vicino ai Vigili del fuoco che stanno gestendo gli incendi e i roghi nel mio paese, e non solo nel mio paese. Sono persone molto coraggiose che meritano il nostro rispetto. Per non focalizzarci solo sulle cose negative vi faccio vedere questo". E mostra la spalla col cerotto sopra il tatuaggio fatto per celebrare la vittoria in Conference League.