I diavoli rossi vedono l'inferno, il primo a pagarne lo scotto può essere José Mourinho: seconda sconfitta consecutiva per il Manchester United, questa volta pesantissima in casa contro il Tottenham che passeggia 0-3 a Old Trafford, ora il tecnico portoghese rischia seriamente l'esonero. L'avvio di stagione d'altronde è il peggiore di sempre per lo Special One: mai in carriera aveva perso per 3-0 una partita casalinga, la lezione inflitta dalla banda di Pochettino è ancora più grande se letta in quest'ottica. A questo aggiungiamoci un rendimento mai così basso: 3 punti dopo le prime 3 giornate, la peggior partenza di sempre per Mou.



UOMO SOLO - Ad aggravare la sua posizione non ci sono solo i numeri, ma problemi evidenti nel rapporto con le altre componenti dei giocatori: frattura netta e irrimediabile con la dirigenza e in particolare Woodward, impassibile questa sera in tribuna dopo il ko; anche lo spogliatoio ha scaricato il proprio tecnico, i giocatori più rappresentativi del gruppo come Pogba hanno manifestato apertamente la propria insofferenza nei confronti del proprio allenatore e questo influisce sul rendimento, si vedano i movimenti horror della difesa United contro gli Spurs. Mourinho è un uomo solo a Manchester, l'avventura sembra ormai al capolinea: mentre i media inglesi parlano apertamente di 'questione di ore' per l'esonero, si sprecano i nomi sul possibile successore, con Zidane e Conte in cima alla lista dei desideri dei tifosi. I tifosi, quelli che a fine partita Mourinho ha salutato con un lungo applauso (quasi un minuto) e una sciarpa del club in mano, ricambiato dagli spalti: un applauso al sapore di scuse per il risultato, ma soprattutto di congedo da entrambe le parti. Attesa per Mourinho, la separazione con il Manchester United è uno scenario sempre più concreto e vicino con il passare delle ore.



