La Juventus si destreggia, come sempre, nel fruttuoso mercato dei parametri zero. L’ultimo nome è quello di Pedro, ma c’è un altro esterno del Chelsea graditissimo dalla dirigenza bianconero e da Sarri, Willian. A 31 vuole strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera, e dall’Inghilterra suggeriscono un futuro sempre a Londra, ma al Tottenham. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il tecnico degli Spurs Josè Mourinho lo avrebbe inserito in cima alle preferenze per la prossima stagione, e per sostenere il suo elevato ingaggio sarebbe disposto a fare a meno di Erik Lamela.