José Mourinho ha fretta, vuole Alvaro Morata a Roma. Il centravanti spagnolo è diventato uno dei più corteggiati nelle ultime ore, perché dopo il Milan anche l'Inter e ultima la Juventus si sono interessate al giocatore dell'Atletico Madrid. Per i giallorossi e il loro tecnico è una prima scelta e per Morata Roma è una buona destinazione, sia dal punto di vista professionale e familiare: ora si prova ad accelerare.



AGENTE A ROMA - In questo senso, le prossime ore saranno importanti per definire l'accordo tra il giocatore e il club capitolino: secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, oggi sbarca a Roma l'agente di Morata, Juanma Lopez, per sistemare i dettagli con Tiago Pinto. Sul tavolo c'è un contratto di quattro anni da 4,5 milioni di euro netti più 0,5 di bonus a stagione, senza i benefici del Decreto Crescita. Il nodo resta però raggiungere l'intesa con l'Atletico Madrid, che siano i 12 milioni di euro paventati dall'entourage del giocatore o i 25 che il club colchonero continua a chiedere. L'ipotesi è di lavorare su un prestito con obbligo di riscatto, l'alternativa è incassare i soldi da una grande cessione con Roger Ibanez come primo indiziato.