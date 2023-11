Lunga intervista di José Mourinho alla Rai, andata in onda nella sua ultima parte nella notte a Tv7: "Prima della partita in genere sono nel mio ufficio, lascio spazio ai giocatori di parlare tra di loro, senza sentire la mia presenza, torno dopo qualche minuto. Se non sono squalificato! L'intervallo è un momento importante, dove puoi aiutare la squadra, io e il mio staff""Più empatia meno problemi...ho vissuto tanti spogliatoi diversi.il confronto è molto aperto, io non sono propriamente dolce, sono un allenatore capace di essere dolce, ma capace anche di essere critico, aggressivo, esigente, quanto più empatia hai, più possibilità hai di giocare con gli umori che ti danno il bacio e la pallonata. Con questa gente ho un rapporto molto buono""Mi ha fatto sentire bene dal punto di vista emotivo,. La squadra ha perso poco senza di me, abbiamo uno staff tecnico con cui lavoro benissimo, ci capiamo bene, sono capaci di entrare nel mio cervello e sapere quello che penso in un determinato momento. Partite preparate, un disastro a Praga ma siamo qualificati con i 9 punti. Tornare significa la mia gioia. Più di quello che posso dare alla squadra significa gioia per me, questo è il mio habitat naturale. A me non piace andare a vedere una partita e non stare qui in panchina,Stare fuori, ti dico la verità, si analizza bene, ma non è per me. Non mi piace neanche guardare partire in cui non sono coinvolto, la mia vita è qua""Anche vuota è bella (sorride, nda). Sono venuto qui due volte, una nella mia millesima partita, il gol di El Shaarawy al Sassuolo, io avevo una paura di perdere quella partita...se perdi la partita 300 o 500 poi dopo una settimana lo dimentichi, ma la millesima, io la ricorderò sempre. Roma-Sassuolo, non potevo perdere. Per come si era messa potevamo pareggiare, perdere o vincere, quando abbiamo fatto gol ho perso la testa e sono venuto qua. L'altra volta è stata prima di Tirana, in casa contro il Venezia, siamo venuti tutti qua e lì sono venuto con un'emozione diversa, volevo quasi prendere un microfono 'andiamo a Tirana per voi'. Questa gente è fantastica. Quando mi chiedono qual è la tifoseria migliore avuta, se paragono ne ho avute tante bellissime, Inter, Real Madrid, Chelsea, ma non abbiamo mai perso, fra virgolette.. Se perdi a Praga una gara orribile altrove la gente viene a fischiare, qui era pieno di nuovo, non sembrava fossimo fuori casa. Questa gente è incredibile"."Sarà una gara molto dura. L'Udinese è una squadra che difende con molti giocatori e brava a ripartire velocemente in contropiede. Mi è piaciuto vedere la partita dei bianconeri contro l'Atalanta, hanno vinto una grande gara contro il Milan che nessuno si aspettava. Roma-Udinese sarà dura, dura, dura".