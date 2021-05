Josè Mourinho ha già la testa sulla Roma. Lo Special One ha postato su Instagram un video in cui studia i giocatori della rosa giallorossa, in particolarecome dimostra la schermata con le statistiche.la didascalia scelta da Mou: un chiaro segnale a calciatori e tifosi a qualche settimana dal suo arrivo nella Capitale, previsto per i primi di giugno. In pochi minuti il video è diventato virale.