Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato anche di un possibile ruolo di Francesco Totti in società: “Io sono l’allenatore. Non sono nessuno per parlare con un mito del romanismo e dirgli di venire in società. Con lui paro di cose futili. Questo è il mio rapporto con Francesco nel rispetto della società. Io non ho vita sociale a Roma. Totti è nella Roma e mai ne uscirà”.