Vigilia di Europa League, con la gara contro il Servette in programma domani alle 21,torna a sedersi in conferenza stampa per parlare coi giornalisti."È una situazione che non possiamo nascondere, di cui si parla molto anche da altre parti del mondo valutando la qualità del gioco e l'intensità. Qualche cambio si farà ma non sarà turnover totale perché vogliamo vincere la partita. Dybala partirà dalla panchina insieme ad altri 3 o 4 titolari"."Ho fiducia nei miei giocatori, nello staff, non essere in panchina può avere un piccolo impatto che dipende anche da come va la partita. Dopo la partita col Frosinone ho detto che non eravamo bravissimi come quando abbiamo perso non siamo tutti scarsi. Il giorno dopo la partita abbiamo lavorato su tutto quello che abbiamo fatto bene e su tutto quello che dobbiamo fare meglio. Oggi, quando voi siete usciti dal campo, abbiamo fatto il nostro lavoro sul Servette, non molto perché non c'è tanto tempo ma abbiamo visto fase offensiva e difensiva seppur non con grande intensità com'è normale"."È prematuro, il primo obiettivo è qualificarsi, il secondo è finire primi nel girone per evitare gli squali della Champions. Dobbiamo andare passo dopo passo, intanto qualificarsi per febbraio e poi vedere cosa succederà"."Lasciami fare un po' lo scemo che ho anche il diritto di farlo. Quando parlate di Bove dobbiamo ricordare sempre com'era la situazione quando sono arrivato qua, dammi un po' di credito per questo. Bove giocherà anche domani, lavora sempre in modo incredibile anche quando non gioca e questa è una qualità incredibile nel calcio di oggi perché non è facile per i ragazzi oggi avere questa forza mentale di essere sempre uguali. Giocherà domani, è sempre positivo verso la squadra e sì, nella ripresa contro il Frosinone ha fatto meglio. L'orribile allenatore è molto orgoglioso di aver dato la possibilità a Bove, in due anni, di passare da un possibile prestito in Serie C a giocare in Europa".“Vero. E’ un prodotto finito come giocatore. Non è un ragazzino in fase di evoluzione. E’ quel giocatore che io ti dico che in fase offensiva mi è sempre piaciuto. Adesso che lavora con lui dico che lo amo con la palla al piede. La squadra con lui è diventata una squadra che invece di avere meno possesso palla ha sempre più possesso dell’avversario. E’ una sua caratteristica, ha tranquillità con la palla e se la gode. Senza palla è un pochino quello che siamo noi, non solo Leo. Non siamo una squadra molto veloce, con una transizione forte e reattiva. Quello che cerchiamo di fare sempre come squadra è di trovare equilibrio. Se riusciamo a fare questo il problema si sente meno. Col Frosinone mi è piaciuto l’equilibrio della squadra. La vera opportunità che hanno avuto è stata una palla in profondità che non abbiamo anticipato. Non penso che è stata colpa del centrocampo ma è stato un problema della difesa. La tua analisi è corretta, mi piaceva tantissimo Matic per questo ha giocato con me in 3 club, mi piace Paredes come giocatore e lo amo in fase offensiva. E’ un grande calciatore”.(Mourinho risponde in francese, ndr) "È importante per voi ma forse più per noi perché la responsabilità è dalla nostra parte. Dobbiamo rispettare il Servette, ha un buon allenatore contro cui ho giocato ai tempi del Manchester United. Auguro ai tifosi una bellissima serata in questa splendida città e splendido stadio ma che tornino a casa con zero punti".