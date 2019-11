Il suo nome viene periodicamente accostato ai club la cui panchina sembra essere traballante: prima il Bayern Monaco (che sembra non voler puntare su di lui), poi la Premier League (Tottenham e Arsenal) e infine la suggestiva ipotesi Real Madrid. Tanto parlare per nulla si potrebbe dire visto che al momento José Mourinho è ancora senza panchina. Il Sun prova a fare il punto; il portoghese potrebbe avere due opzioni concrete ma per fine stagione: gli Spurs e il Real. Dall'Inghilterra sono sicuri: Mou è tranquillo, sa di poter guidare sia il Tottenham che i Blancos.